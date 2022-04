Stai avviando un'attività e non sai come promuoverla, per attirare i primi clienti ed iniziare a compiere i tuoi primi passi in questa nuova avventura professionale? Come probabilmente saprai, sfruttare il canale del web è senza dubbio un'ottima idea al giorno d'oggi: chi infatti non è presente online rischia di ritrovarsi molto presto tagliato fuori dal mondo del business. Qualsiasi attività può incrementare il proprio successo grazie ad internet e bisogna anche considerare che gli investimenti da compiere per avere visibilità online sono molto meno impegnativi di quelli della pubblicità tradizionale.

Come promuovere la propria attività in rete al meglio allora? Ecco alcune idee che si sono dimostrate vincenti in questi ultimi anni.

#1 Apri un blog per conquistare il pubblico

Indipendentemente dal tipo di attività che svolgi, aprire un blog può rivelarsi proprio una bella idea perché ti consente di farti conoscere e nel contempo di coinvolgere maggiormente il pubblico. Al giorno d'oggi, gli utenti che si rivolgono al mondo del web lo fanno per trovare informazioni interessanti, contenuti di qualità, curiosità e via dicendo. Aprire un blog ti consentirà di assecondare proprio i desideri degli utenti che visitano il web e conquistare il pubblico, che sarà più incentivato nell'acquistare prodotti o servizi da te. Attenzione però, perché per vendere online è necessario aprire la Partita IVA ed essere dunque in regola a livello fiscale. Ti conviene dunque prima di tutto capire cos'è la Partita IVA, come funziona e quali sono le opzioni più vantaggiose per la tua attività nello specifico. Devi inoltre trovare una soluzione per la gestione della contabilità e ti conviene optare per un servizio di consulenza fiscale online come Fiscozen piuttosto che per il classico commercialista. Ti permette di avere un'assistenza completa a tariffe nettamente più convenienti.

#2 Investi nella SEO per aumentare la visibilità

Se hai già provveduto a far realizzare un sito web per dare risalto alla tua attività online, investire nella SEO potrebbe rivelarsi un'ottima idea per riuscire ad aumentare la visibilità. Questa attività infatti si basa sull'ottimizzazione dei contenuti presenti all'interno del portale e su altre operazioni specifiche che hanno l'obiettivo di far comparire il tuo sito web tra i primi risultati del motore di ricerca. Questo significa che se ad esempio hai un ristorante a Milano e vuoi essere trovato online quando le persone cercano su Google “ristorante Milano”, investendo nella SEO raggiungi proprio questo obiettivo.

#3 Realizza campagne mirate sui social network

Se vuoi promuovere in modo efficace la tua attività in rete non puoi certo permetterti di trascurare l'importanza dei canali social. Piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e via dicendo sono ormai fondamentali e permettono di aumentare la propria visibilità in modo davvero significativo. La cosa positiva è che non è necessario compiere investimenti esagerati: con poche centinaia di euro è possibile realizzare campagne pubblicitarie mirate all'interno dei social network e promuovere con grande efficacia qualsiasi tipo di attività. Naturalmente, per raggiungere dei risultati davvero soddisfacenti conviene affidarsi ad un professionista che sia in grado di impostare la campagna in base al target e ad altri fattori.