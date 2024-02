La Fondazione O.I.E.R.Mo, in qualità di ente accreditato dalla Regione Campania, avvia il corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di “𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨”. Il percorso ha una durata triennale, è a titolo gratuito ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.

Gli IeFP si possono articolare in percorsi di durata triennale o quadriennale. I percorsi di tre anni sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3), i percorsi di quattro anni (livello EQF 4) sono finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale (quadriennale) è possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore. Gli IeFP offrono la possibilità di formare giovani che non hanno terminato il ciclo di studi, di acquisire una qualifica riconosciuta su tutto il territorio europeo e contemporaneamente di assolvere l'obbligo formativo. Si tratta di una offerta di formazione, parallela alla scuola statale e di uguale valore.

Il corso rientra nell’area “𝐌𝐞𝐜𝐜𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢” ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto i 14 anni di età e sono in possesso di licenza media. Si richiede la frequenza giornaliera (generalmente 5 o 6 ore), per ogni annualità è previsto un monte ore compreso tra le 990 e 1.056 ore. Nel corso di ciascun anno gli studenti acquisiranno competenze tecnico-professionali (disegno di impianti elettrici sicurezza e qualità manutenzione impianti); competenze di base linguistico (italiano e inglese), matematico, scientifico e tecnologico; storico, sociale ed economico. L’intero percorso sarà caratterizzato dalla metodologia del Sistema Duale, per cui le lezioni teoriche in aula saranno alternate con i laboratori didattici e i laboratori pratici presso le aziende di settore.

Per iscriversi al corso formativo, recarsi sul sito Scuola in chiaro, inserire nella ricerca rapida il codice meccanografico “NACF04400D”, procedere con l’indirizzo della Fondazione e cliccare su “Iscrizioni online”. Per ulteriori informazioni e modulistica, è possibile rivolgersi alla segreteria attraverso i seguenti contatti: [email protected] - 081 871 1907. Fondazione O.I.E.R.Mo – Castellammare di Stabia, Via Annunziatella, 23.