Babbo Natale torna a Gragnano “on the road” in motocicletta. Per il 29 dicembre fissato l’appuntamento per la gioia di grandi e piccoli. Santa Claus è pronto a lasciare la slitta e tornare in sella.

Si parte alle 9.00 da Piazza Aubry con partenza fissata alle 9.45, poi alle 10.00 l’arrivo nelle frazioni di Caprile, prima di tornare alle 10.30 in Piazza San Leone. Babbo Natale poi transiterà lungo via Vittorio Veneto per poi raggiungere piazzale Aldo Moro alle 11.00. Alle 11.30 il passaggio alla chiesa di Sant'Erasmo prima della tappa a via Santa Caterina prevista per le 12.00. Alle 13.30 la chiusura, di nuovo in piazza Aubry.