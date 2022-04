Una colomba pasquale per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. E’ l’idea di Roberto Pelliccia, del ristobar “Antonietta” di Meta di Sorrento.

Con la guerra che imperversa e che scuote gli animi, sono state migliaia le persone in fuga dai paesi colpiti dai bombardamenti verso la Campania. Molti di questi sono presenti anche in Penisola Sorrentina. E Roberto, mastro pasticciere di Meta, ha deciso di dare una mano ai profughi ucraini. Torre Annunziata, commerciante ucraina ospita profughi: “Ci stringiamo per aiutarli” Elena, commerciante di corso Umberto, esorta a aiutare il suo popolo

Chi acquista le sue colombe pasquali darà una mano ai cittadini ucraini presenti a Meta di Sorrento. Vari i prodotti messi nel menù, il cui 20 per cento del ricavato verrà devoluto per le popolazioni colpite. Chi invece acquisterà la colomba speciale “Stopthewar” darà il 100 per cento del ricavato alle popolazioni colpite.

Come? In modo semplice. Il comune di Meta ha attivato un Iban su cui versare il ricavato delle vendite dei prodotti del ristobar Antonietta.

Questo il menù dei prodotti offerti:

- albicocca e cioccolato 28 €

- agrumi: 27 €

- STOPTHEWAR (cioccolato bianco e fondente): 28€

- Salata al provolone e noci: 28 €

- Pasta di mandorle e amarese: 29€

- Caramello, noci e cioccolato: 28 €