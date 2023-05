Main sponsor di Leguminosa è il Pastificio Di Martino, storica azienda che dal 1912 produce Pasta di Gragnano IGP. L’azienda, sostenitore ufficiale di Slow Food Italia e da sempre vicina alla filosofia del buono, pulito e giusto, è impegnata nell’intento di avvicinare al consumo dei legumi con soluzioni gustose e sostenibili, rappresentative della cultura gastronomica italiana, soprattutto in abbinamento con la pasta. Diversi i laboratori proposti allo stand Di Martino, adatti a tutte le età: venerdì alle ore 14 Laboratorio del Gusto dedicato al Cece di Teano, a cura di Slow Food Massico e Roccamonfina, mentre sabato alla stessa ora è la volta del workshop “M’illumino di meno – Cottura senza fuochi” con Gloria Lucchesi e la zuppa di Slow Beans in cassetta. Per i più piccoli, alle ore 12 di entrambi i giorni, i laboratori didattici a cura di Slow Food Monti Lattari Costa d’Amalfi. Allo stand saranno offerte degustazioni gratuite e sarà possibile acquistare con promozioni speciali una selezione degli oltre 120 formati di Pasta Di Martino, cofanetti regalo e gadget a tema. In occasione dell’evento, il menu del take away La Devozione di Piazza Municipio includerà due ricette speciali a base di pasta Di Martino e legumi Presidio Slow Food: i Fagioli di Controne dell’Azienda agricola Michele Ferrante e i Ceci di Teano della Cooperativa sociale La Strada Onlus.

L’appuntamento con la due giorni del Maschio Angioino si snoda attraverso l’ampio Mercato dei produttori e dei Presìdi Slow Food, che arrivano da tutta Italia per promuovere e far conoscere la biodiversità delle nostre terre, un ricco programma di attività con 14 laboratori del gusto e della terra, workshop e tavole rotonde, 2 cene speciali Fuori Leguminosa presso i ristoranti dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food Taverna a Santa Chiara e Al 53. Il programma completo dei laboratori e delle attività è disponibile sul sito web www.slowfood.it/campania. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La manifestazione, promossa da Slow Food Campania col patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli e ANCI Campania, unica nel suo genere, è dedicata al fondamentale ruolo dei legumi nella dieta mediterranea e ai loro straordinari benefici per la nostra salute e l’ambiente, anche per l’insostituibile contributo che forniscono nel contrasto ai cambiamenti climatici. Al centro di questa edizione di Leguminosa la riscoperta dei sapori dimenticati, la rigenerazione del cibo in nome della sostenibilità e l’obiettivo della transizione proteica come valida alternativa al consumo di proteine di origine animale.

Conto alla rovescia a Napoli per l’attesa quarta edizione di Leguminosa venerdì 12 e sabato 13 maggio, ospitata per la prima volta nella suggestiva cornice di Castel Nuovo – Maschio Angioino.

L'appuntamento con la due giorni del Maschio Angioino si snoda attraverso l'ampio Mercato dei produttori e dei Presìdi Slow Food, che arrivano da tutta Italia per promuovere e far conoscere la biodiversità delle nostre terre, un ricco programma di attività con 14 laboratori del gusto e della terra, workshop e tavole rotonde, 2 cene speciali Fuori Leguminosa presso i ristoranti dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food Taverna a Santa Chiara e Al 53. Il programma completo dei laboratori e delle attività è disponibile sul sito web www.slowfood.it/campania. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Si comincia venerdì 12 alle ore 10.30 con la presentazione dell’evento e il dibattito che vede la partecipazione di Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura, Maurizio Petracca, presidente della commissione Agricoltura del Consiglio regionale, Antonio Del Giudice, vicepresidente ANCI Campania, don Federico Battaglia, segretario arcivescovile della diocesi, Giuseppe Di Martino, presidente e amministratore delegato Gruppo Di Martino, Angelo Lo Conte, presidente Slow Food Campania. Alle 11 Laboratorio della Terra col maestro pizzaiolo Franco Pepe e le storie di solidarietà Slow Food Heroes. Si prosegue fino alle 20 con i laboratori dedicati a Fagiolo cannellino Dente di morto di Acerra, olio extravergine d’oliva cultivar Marinese, Cece di Teano, zuppe di legumi, presentazione del progetto “Teverolaccio Rural Hub” e workshop sull’agricoltura sostenibile: “la cultura del Gusto nell’ambiente del Giusto”. Sabato 13 si riprende alle 9 del mattino con la riapertura del mercato e, a seguire, una carrellata di appuntamenti fino a sera con il Fagiolo cosaruciaru dolce di Scicli, i Fagioli di Tigellino e il recupero del “Susciello”, il Tempeh, i ceci e la cucina vegetale.

