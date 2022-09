San Giorgio a Cremano. Ci si avvia alla chiusura di questa campagna elettorale e tra pochi giorni ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo Parlamento, che sceglierà il Governo che dovrà guidare l’Italia nei prossimi anni.

Una pattuglia di candidati Pd, aspiranti ai seggi in Parlamento, è arrivata anche a San Giorgio per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni della loro candidatura e del voto al PD. I candidati sono stati accolti e salutati dai cittadini e da Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio, e Enzo Cuomo, sindaco di Portici, nella splendida cornice di Villa Bruno.

"INSIEME PER UN’ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" recita la didascalia sui volantini che accompagnano i candidati. Tutti hanno rilevato che si tratta di una campagna elettorale brevissima intensa e difficile che scaturisce da un governo caduto improvvisamente, in un momento di crisi totale per tutti i cittadini, iniziata e conclusasi in un periodo estivo come mai accaduto.

Il segretario del Circolo Pd di San Giorgio Mario Baggio esordisce con un appello al voto spiegando che diventa necessario sulla scheda elettorale per evitare errori barrare solo il simbolo del Partito Democratico. Il filo conduttore degli ultimi appelli al voto dei candidati è stato quello di esortare i cittadini a dare forza al PD ovvero impedire alla destra di Giorgia Meloni di andare al governo come dicono i sondaggi. Per questo gli intervenuti hanno mandato un appello per un ultimo sforzo per un passaparola per il voto al PD. Portici. Il Pd incontra i cittadini con Letta, Speranza e Bersani Importante evento del Partito Democratico

Marco Sarracino, Segretario Metropolitano del Partito Democratico di Napoli, ha esortato a combattere in queste ultime ore per vincere queste elezioni perché, dichiara, che possono essere vinte. Il clima sarebbe completamente cambiato rispetto a quello che c’era nel paese due settimane fa perché si sarebbe iniziato a capire che la proposta politica del PD è realizzabile.

“Chiediamo di votare PD per tutelare il mezzogiorno da chi vuole dividere il Paese - esorta Sarracino - intendiamo mettere al centro tre cose lavoro, giovani e Sud. Noi siamo pochi candidati, 7 per 1 milione e mezzo di abitanti in una vasta circoscrizione ma possiamo vincere questa battaglia se quella che sembrava una pallina di neve si trasformerà in una valanga convincendo le persone ad andare a votare”.

La destra starebbe vendendo “un pacco” al Paese promettendo cose irrealizzabili. Una su tutte il Caro Energia di cui la destra non parla non sapendo dove prendere le risorse mentre il Pd intende aumentare le tassazioni sugli extra profitti delle multinazionali dell’energia come atto di giustizia sociale. Per il lavoro Sarracino dichiara che non è accettabile remunerare a 3 – 4 euro a ora, e per questo si avanzerà la proposta del salario minimo che sarà al primo posto dell’agenda di Governo a trazione PD come pure lo sarà una mensilità in più per tutti i lavoratori a causa dell’inflazione all’ 8 %. Si porranno sul tavolo anche le questioni Diritti Civili e Ambiente per la salute e l’economia delle future generazioni, nonché i problemi dell’immigrazione in contrasto con la destra.

Infine la nota dolente dell’autonomia differenziata che preoccupa tutta la politica nazionale che intende realizzare la destra attraverso l’uguaglianza delle ripartizioni delle risorse ma che portando più risorse al nord causerebbe una vera e propria spaccatura della nazione.

LOREDANA RAIA Consigliera regionale del Partito Democratico ha spiegato che la Regione Campania è riuscita a venire incontro alle esigenze di tante famiglie e tante imprese con un piano socio economico di 400 milioni di euro che ha anticipato quello del Governo nazionale.

“Abbiamo cercato con questa misura di intervenire fino al 30 % degli aumenti delle bollette – afferma la consigliera Raia – dietro al nostro simbolo ci sono uomini e donne presenti sul territorio costantemente“ e in polemica con la destra ha affermato che dall’altra parte fanno camminare solo i loro simboli e fanno proclami fatti di parole ad effetto prive di significato per cercare di colpire subito il bisogno della persona che si tramuta in consenso.

A margine della manifestazione a causa della corsa forsennata delle ultime ore nel vasto collegio elettorale in cui sono impegnati. sono arrivati anche i Candidati al senato e alla Camera Leonardo Impegno e Paolo Siani del collegio uninominale.