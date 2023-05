Prenderà il via domani la XVIII edizione del Giorno del Gioco, l’evento divenuto ormai un appuntamento annuale fisso in cui, per una settimana i bambini saranno i protagonisti assoluti. Al compimento della maggiore età, il Giorno del Gioco ha scelto come tema “Relazioni in gioco”, mettendo al centro un intreccio di proposte che rappresentano le maglie di una rete in cui bambini e adulti interagiscono in occasioni educative e culturali.

La peculiarità del festival sangiorgese dedicato al gioco, coordinato dal Sindaco Giorgio Zinno e dal presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, è proprio la speciale alchimia che fa sì che grandi e piccoli si incontrino lasciandosi travolgere dallo spirito dell’evento, con i suoi ritmi, i suoi giochi, i suoi laboratori e i suoi protagonisti. Gli eventi saranno tantissimi. Si parte comunque “in dolcezza” il 3 maggio con la Festa del miele che si svolgerà all’istituto Cavalcanti, ormai partner della rassegna da tempo. Qui il Consiglio dei Bambini e delle Bambine farà lezioni di pasticceria con chef professionisti per realizzare dolci a base di miele. Il 4, 5 e 6 maggio poi, in Villa Falanga vi saranno show cooking riservati ai più piccoli ed esposizioni di gelaterie, pasticcerie, maestri cioccolatieri ecc.

La giornata principale sarà mercoledì 10 maggio, quando alle 9.00 migliaia di bambini si incontreranno tutti in piazza Carlo di Borbone per dare il via alla mattinata in cui fino alle 13.00, piccoli e grandi potranno divertirsi insieme in una molteplicità di giochi, spettacoli itineranti, musica e divertimento lungo le seguenti strade chiuse al traffico: via Manzoni (dall’incrocio tra via S. Di Giacomo e via Carducci); piazza Massimo Troisi (parcheggio Circumvesuviana) e quindi piazza Carlo di Borbone ( area davanti al municipio). Eventi anche in Villa Vannucchi e Villa Falanga. Il gran finale invece si svolgerà, sempre mercoledì 10 alle ore 21.00 in Villa Bruno con lo spettacolo “Anime Leggere”, affidato al quartetto Dekru di Kiev; si tratta di uno straordinario gruppo di artisti ucraini che si è esibito anche durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare. I Dekru sono i nuovi maestri del teatro fisico, premiati in numerose rassegne di settore, tra cui il Festival Mondiale del Circo di Mosca e il Festival di Clown e Mimi di Odessa. Grazie al solo uso del corpo, nel corso dello show, ci si troverà nel vivo di un allegro circo in cui quattro artisti ora buffi, ora intensi, raccontano con uno sguardo al contempo ironico e delicato la vita. Il Giorno del Gioco è finanziato quest’anno dalla Città Metropolitana ed ha ottenuto il Patrocinio del Parlamento Europeo, del Parlamento Italiano, del Coni, della Regione Campania, dell’Anci e della Bimed.

“San Giorgio è una grande comunità che educa. Impegniamoci a ricucire le relazioni e dare la giusta importanza al gioco – fa sapere Giorgio Zinno. Come Amministrazione crediamo molto in questa iniziativa, che mette in risalto l’importanza del gioco. Collaboriamo tutti a rendere il “Giorno del Gioco” una grande iniziativa collettiva, che diffonda la “cultura del gioco” per una più alta qualità della vita per tutti”.

Il programma è scaricabile al seguente link:

http://www.cittabambini.it/wp/wp-content/uploads/2023/04/Brochure-Programma-Festival-Giorno-del-Gioco-2023_compressed.pdf