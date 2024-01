Campania in festa con il 10eLotto . Nel concorso di ieri, come riporta Agipronews, in regione sono stati vinti oltre 40 mila euro. A Terzigno, in provincia di Napoli, sono state realizzate tre vincite in modalità "Extra" una da 11.250 e le altre due da 10 mila euro, a cui si aggiunge un 3 da 9 mila euro centrato a Napoli. Il primo concorso del 10eLotto del 2024 ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia

