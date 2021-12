Dopo il fermo determinato dalla pandemia, ritorna un evento magico, il tradizionale presepe vivente della compagnia “‘O Pazziariello”. Una compagnia che, come ogni anno dal 1998, porta in scena il “Presepe Napoletano vivente Folklorico” nell’ottocentesco Santuario diocesano dello Spirito Santo a Torre Annunziata.

Il presepe vivente, particolarmente In Italia, è una tradizione molto sentita in alcune parrocchie e diocesi ed è un evento natalizio. E’ una tradizione cristiana che ha lo scopo mediante l'impiego degli interpreti di replicare la nascita di Gesù in una grandiosa scenografia costruita appositamente per ambientare la vicenda della nascita.

CLICCA QUI PER NON PERDERE TUTTI I PRESEPI IN CAMPANIA

Ciò che rende unico questo presepe è la sua struttura: è l’unico presepe in Italia che è praticabile su tre piani. La scenografia del presepe Vivente “O’ Pazzariello” rispecchia gli ambienti dell’arte presepistica popolare, riproducendo gli ambienti classici, per esempio le grotte, le case, le stalle e tanto altro. Gli Interpreti, in abiti sempre legati ad ambienti popolari, sono ispirati al ‘700 e raccontano, cantando e ballando, la tradizione popolare Napoletana.

Per partecipare all’evento del presepe, vivente bisogna prenotare mandando una mail a [email protected] oppure chiamando i due numeri dell’associazione (3922602617 oppure 3475758369).

“Come tutti gli operatori dello spettacolo che sono stati bloccati per la pandemia – ha spiegato il presidente dell’associazione “L’A.G.F. ‘O Pazziariello” - Michele Scognamiglio - siamo anche noi desiderosi di ripartire con il nostro spettacolo. Lo faremo facendo rispettare tutte le norme vigenti sul coronavirus, con distanziamenti e mascherine obbligatorie, anche gli interpreti dai più piccoli ai più grandi sono tutti vaccinati”.

Lo spettacolo, oltre ad essere un evento culturale, è anche benefico. La cifra, che verrà raccolta su base volontaria del pubblico, sarà devoluta in beneficenza alla Mensa dei Poveri "Don Pietro Ottena" e ai bambini del Burundi.

Questo il calendario di spettacoli in programma alla Chiesa dello Spirito Santo:

27 - 28 – 29 dicembre 2021, alle ore 19.30

3 – 4 - 5 Gennaio 2022, alle ore 19:30

(a cura di Matteo Vitulano)