Un progetto per combattere la povertà educativa. Oggi, lunedì 8 settembre, ha preso ufficialmente il via, a Torre Annunziata, un importante progetto finanziato da Servizi alla Persona – Fondazione Campania Welfare ASP, in collaborazione con l’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni APS. L’iniziativa è rivolta a minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che vivono situazioni di disagio scolastico o familiare e che necessitano di un supporto educativo mirato, per prevenire il rischio di emarginazione sociale o disadattamento.

Grazie al contributo della Fondazione Campania Welfare – ASP, saranno seguiti fino a 12 ragazzi e ragazze, impegnati in un percorso educativo personalizzato, articolato su 5 giorni a settimana. Per chi ne farà richiesta è previsto anche il pasto. Le attività saranno coordinate da un’équipe di educatori specializzati, che affiancheranno i minori in: attività sociali e aggregative, sostegno scolastico e doposcuola, laboratori espressivi e creativi e attività sportive e motorie. Un fitto programma che si svolgerà nella sede torrese dell'associazione salesiana.

Ogni partecipante sarà inserito in un percorso educativo individualizzato, pensato per valorizzare le potenzialità personali, stimolare l’apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze relazionali e cognitive, nel rispetto delle inclinazioni e degli interessi di ciascuno. Il progetto, fortemente sostenuto dal presidente della Fondazione, Antonio Marciano, nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e offrire un’opportunità concreta di crescita ai giovani del territorio di Torre Annunziata.