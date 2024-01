Undici stazioni sparse su tutto il territorio. Un totale di 101 posti presso i quali poter ospitare le 55 biciclette destinate ai cittadini di Torre del Greco che vorranno usufruire dell’attività di mobilità sostenibile che nelle prossime settimane verrà istituita dal Comune.

Prende forma il servizio di Bike Sharing elettrico voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella con una apposita delibera curata dagli uffici competenti e voluta dall’assessore Laura Vitiello. Il progetto presentato dalla società Vaimoo è, come si legge nella delibera licenziata dalla giunta di Torre del Greco, “una soluzione moderna, efficace ed efficiente, volta a soddisfare le esigenze di mobilità fino a 7 km: una forma di trasporto economica, sana e rispettosa dell’ambiente, in grado di coprire in maniera capillare un anello tipicamente mancante nelle reti dei servizi di mobilità tradizionali”.

Il servizio è basato su una piattaforma tecnologica innovativa, che consente agli utenti di noleggiare e rilasciare le biciclette in qualsiasi punto della città dove sia presente una stazione di parcheggio, tramite una app dedicata.

La prima necessità era quella di individuare le zone dove prevedere la sosta dei mezzi. Queste le aree scelte, dove nei prossimi giorni i responsabili di Vaimoo collocheranno la necessaria segnaletica verticale ed orizzontale: piazzale della Repubblica (marciapiede antistante la stazione centrale della Circumvesuviana, otto posti), piazzale Ferrovia (altezza civico 7, sette posti), parcheggio Palatucci (adiacente ingresso via De Gasperi, dieci posti), via Comizi (adiacente la parrocchia dell’Addolorata, sette posti), via San Gennariello (altezza civico 2, dieci posti), via Calastro (interno molini Marzoli, marciapiede antistante La Stecca, undici posti), via Vittorio Veneto (altezza civico 1, dieci posti), via Sant’Elena (adiacente la rotonda monsignor Francesco Sannino, 14 posti), piazza Luigi Palomba (altezza civico 15, sette posti), via Nazionale (marciapiede di fronte a via del Santuario, dieci posti), via Crescenzo Mazza (all’interno dell’area di parcheggio, sette posti).

“Sono state individuate – spiega l’assessore Laura Vitiello – stazioni, equamente distribuite tra centro e periferia, in zone di maggiore interscambio con i trasporti ferroviari e i parcheggi, nonché in aree di maggiore transito come via Litoranea e Sant’Antonio. In tutto saranno 55 le bici al servizio di residenti, pendolari e turisti. Prende così forma la mobilità sostenibile a Torre del Greco: un passo significativo verso una città green e verso la rigenerazione urbana. In questo modo invitiamo i cittadini a non utilizzare l’auto, incentivando le proposte di mobilità sostenibile e contribuendo anche sul fronte ambientale con la riduzione delle emissioni da CO2”.

Dopo l’apposizione della segnaletica e l’arrivo dei mezzi, nelle prossime settimane è prevista l’inaugurazione del servizio.