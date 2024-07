Torna l'evento che celebra l'eccellenza dell'arte casearia vicana. La location 2024 è la suggestiva ed artistica cornice del Borgo Vescovado, nel cuore storico della città. Si svolgerà l'1, il 2 e il 3 agosto 2024 la seconda edizione di “A Vico Per Cacio”. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento, che gode del Patrocinio della Regione Campania e della Città di Vico Equense, si propone di deliziare i palati più raffinati e di accompagnare tutti i suoi ospiti in un viaggio sensoriale. Madrina dell’evento sarà Katia Ricciarelli, il soprano italiano più famoso del pianeta, colei che si è esibita nei teatri più prestigiosi del mondo.

Nei tre giorni dell’evento, che verrà presentato martedì 30 luglio alle ore 11.30 presso la Sala delle Colonne del Complesso Monumentale SS. Trinità a Paradiso, il visitatore sarà proiettato nella dimensione culinaria della Città di Vico Equense e nei profumi della Penisola Sorrentina. I vicoletti più suggestivi di tutto il nostro comprensorio diventeranno gallerie d’arte, Largo dei Tigli, invece accoglierà le prelibatezze culinarie e il sagrato della Chiesa più bella d’Italia, attraverso il Candlenight, emanerà note magiche almeno quanto il canto delle sirene. Protagoniste assolute saranno le bontà dell'arte casearia tra mostre fotografiche, sculture lignee, tele d’autore, musica d'eccezione ed esibizioni live trasformeranno questa kermesse in una tre giorni senza tempo. A seguito della presentazione del programma dell’evento, saranno eseguite lavorazioni live ed è previsto un light lunch a base di prodotti tipici.

L'evento, ideato e realizzato dall’Associazione “A Vico per Cacio”, propone una visione nazionale ed internazionale della filiera enogastronomica vicana e dei prodotti caseari locali. Durante la kermesse il Borgo Antico di Vico Equense si trasformerà in un suggestivo “Villaggio Caseario”. I maestri casari fileranno la pasta in stand dislocati nell'area del centro storico dove sarà possibile degustare tutti i prodotti tipici. I visitatori avranno così l'opportunità di assistere alla produzione dei latticini e soprattutto di degustare tantissime specialità, alcune delle quali ideate proprio per la kermesse.

Inoltre, ai più piccoli sarà data la possibilità di cimentarsi in attività e laboratori didattici dedicati e studiati per le loro.Lungo tutto il percorso sarà possibile accedere alle Chiese Monumentali della Città che per l’occasione resteranno aperte e accoglieranno tre diverse mostre: quella di Domenico Severino, quella del Maestro Giuseppe D'Antuono (Da.Gi.) e la mostra fotografica delle immagini più belle del contest "Cheese: Sorriso e Formaggio" al quale è ancora possibile prendere parte (info sui social di A Vico per Cacio).

Saranno inoltre presenti all’evento chef stellati che prepareranno pietanze luculliane per promuovere l’identità casearia e la tradizione culinaria di Vico Equense. Tanti gli ospiti culinari, da Zio Savino Qualità a Donna Carmela, la pescivendola più bella d'Italia, alla Braceria Bifulco. Tantissimi i momenti culturali, musicali e di grande spettacolo. Nell’ambito della kermesse sarà presentato il marchio De.Co. Arte Casearia di Vico alla presenza del Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, dell’Assessore Regionale Nicola Caputo e di numerose autorità locali.

“Sono tante le eccellenze gastronomiche che rendono straordinaria la nostra città non solo per la bellezza del paesaggio e dei beni architettonici – ha spiegato il Sindaco Giuseppe Aiello -. La nostra Amministrazione sta provando non solo a promuovere ma anche a tutelare i prodotti tipici e la loro storia. A Vico per Cacio è uno degli eventi più belli della nostra estate. I maestri caseari all’opera sono uno spettacolo unico e i sapori dei prodotti della loro lavorazione un raro esempio di bontà e artigianalità. Complimenti ai suoi organizzatori e ai Caseifici partecipanti, la sinergia messa in campo e l’approccio organizzativo sono un chiaro esempio di spirito di squadra sano e costruttivo”.

A Vico per Cacio è il riuscito tentativo di tanti caseifici cittadini di dar vita ad un’Associazione che li rappresentasse e che sapesse, attraverso la cooperazione, promuovere non solo bontà ma la molteplicità dell’offerta culinaria rappresentata dal comparto caseario vicano – ha continuato Alessandro Di Martino, Presidente dell’Associazione A Vico per Cacio. L’evento di questi primi tre giorni di agosto promette di essere imperdibile ed interessante. Arte, cultura, musica ed intrattenimento. In ognuna di queste discipline abbiamo eccellenze, come eccellenze sono i prodotti che degusterete”.