"La vicenda dell'arresto della docente accusata di violenza su alcuni giovani alunni di un istituto scolastico di Castellammare di Stabia lascia tutti sgomenti. Una faccenda gravissima che mira la fiducia delle istituzioni. La tutela dei nostri bambini deve essere una priorità assoluta. Gli istituti scolastici devono essere luoghi sicuri e protetti. Il mio pensiero e la mia solidarietà va alle famiglie e ai bambini. Questa vicenda mette in evidenza anche la necessità di una formazione adeguata per il personale scolastico, affinché sia in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio o di possibili abusi sugli alunni. Come Regione Campania abbiamo già approvato una legge che prevede l'istituzione di una serie di interventi formativi rivolti ai docenti e al personale scolastico proprio per sensibilizzarli su questi temi cruciali e dotarli degli strumenti necessari per intervenire nel modo più efficace. È fondamentale che scuola e istituzioni lavorino insieme per prevenire situazioni simili e proteggere i minori in ogni ambito della loro vita" - è quanto dichiara Bruna Fiola, presidente della Commissione Regionale Istruzione, Cultura, Ricerca Scientifica e Politiche Sociali.