Napoli perde una delle sue interpreti più vere. Angela Luce, 87 anni, si è spenta nella sua città lasciando un vuoto che non riguarda soltanto il mondo dello spettacolo, ma l’immaginario collettivo di generazioni che l’hanno amata al cinema, a teatro e soprattutto nella canzone.

Nata nel cuore popolare della città, Angela Luce aveva portato sul palco e sullo schermo la vera tradizione napoletana. Attrice di temperamento, cantante dalla voce inconfondibile, ha lavorato accanto ai giganti: Eduardo De Filippo, Totò, Pasolini, Mastroianni, Gassman, Manfredi, Sordi, Tognazzi, De Sica. Una carriera incredibile che l'ha resa un'attrice di successo.

Nel 1995 aveva ricevuto il David di Donatello per L’amore molesto, interpretazione intensa e dolorosa che aveva mostrato al grande pubblico la sua profondità drammatica. A gennaio dello scorso anno il Senato le aveva tributato un premio alla carriera, un riconoscimento che lei aveva accolto con emozione, quasi con stupore, come se non avesse mai davvero realizzato quanto avesse dato alla cultura italiana.

Ma il suo nome resta legato anche alla musica. Tra i tanti successi, uno è diventato leggenda: So' Bammenella 'e copp' 'e Quartieri, brano di Raffaele Viviani che Angela Luce aveva trasformato in un manifesto identitario. Luchino Visconti, che l’aveva diretta, le chiedeva spesso di cantarla tra una scena e l’altra, come se quella voce fosse un talismano capace di riportare tutti alla verità del palcoscenico.

Indimenticabile anche l’episodio con Totò in Signori si nasce (1960), quando il principe della risata improvvisò la celebre scena del bacio sul seno. Un momento diventato iconico, simbolo della sua capacità di stare accanto ai mostri sacri senza mai esserne oscurata.

Oggi Napoli la saluta con affetto e riconoscenza. Angela Luce non è stata solo un’artista: è stata un modo di essere Napoli.

E forse è per questo che la sua scomparsa non è un addio, ma un passaggio. Le sue canzoni, le sue interpretazioni, la sua presenza scenica continueranno a vivere ogni volta che qualcuno, in un vicolo o in un teatro, avrà bisogno di ricordare cosa significa essere figli di questa città.