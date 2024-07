Le sirene della Turchia suonano mentre Ciro immobile si prepara a lasciare la Lazio da capitano. Il bomber di Torre Annunziata già nella scorsa stagione era stato “tormentato” dai mal di pancia, complice anche un’offerta arrivatagli dall’Arabia Saudita. Giorni di riflessioni e tentennamenti, poi la decisione di restare in biancoceleste, con la maglia che nel corso degli anni è diventata una seconda pelle per lui.

Eppure nell’ultima stagione non sono state tutte rose e fiori. Nell’ultima stagione appena 11 reti in 43 presenze, spesso partendo dalla panchina con Castellanos preferitogli in qualche occasione di troppo, tanto da scatenare la reazione dello stesso attaccante.

In Serie A solo sette gol, un bottino magrissimo in 31 gare, numeri ben lontani da quelli a cui aveva abituato il centravanti di Torre Annunziata: le quattro reti in otto gare di Champions League, invece, non sono bastate per far andare oltre gli ottavi di finale i biancocelesti.

Ora che la nuova stagione sta per prendere il via, per Immobile è pronta un’offerta dalla Turchia. Si tratta del Besiktas: il club di Istanbul ha chiuso al sesto posto la Super Lig turca nella scorsa stagione ed ha centrato la qualificazione ai preliminari di Europa League. Per Ciro sarebbe pronto un ingaggio da 6 milioni di euro mentre alla Lazo non dovrebbero andare più di 12 milioni.