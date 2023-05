L'esecuzione degli ordini di demolizione delle costruzioni abusive disposti dall'Autorità Giudiziaria rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l'efficacia dissuasiva nei confronti dell'abusivismo edilizio; nel caso di specie si è data esecuzione ad una sentenza di condanna relativa all 'anno 2008. Grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione posta in essere da questo Ufficio, la suddetta demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario dei manufatti abusivi, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune interessato e della Cassa Depositi e Prestiti.

L'area sulla quale sono state realizzate le opere abusive: - è compresa nella "Zona territoriale 5: Riqualificazione insediativa ed ambientale di 2 0 grado "del P.U.T.•, - ricade nella zona "zona BI - edificata consolidata caratterizzante il processo formativo di nucleo insediativo, correlata da relazioni definite ad aree libere intercluse configuranti giardini o orti urbani. - è compresa nell'area R3 (rischio elevato) ed R2 (rischio medio) della Carta del Rischio e nell'area P 3 (pericolosità elevata) e P2 {pericolosità media) della Carta della Pericolosità secondo il vigente Piano Stralcio per l ' Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele.

Nello specifico le opere demolite erano rappresentate da: - un locale posto sul lato destro dell'ingresso al ristorante denominato Leonardo 's, allestito per la ristorazione, con pianta a forma irregolare per una superficie di circa 98 mq ed una volumetria di circa 305 mc; - un locale posto sul lato sinistro dell'ingresso al ristorante ricavato dalla sostituzione della copertura e dalla chiusura perimetrale di una preesistente tettoia di circa m. 7,00 x 3,70 x 4,00; - una terrazza posta ad est, pertinente al primo dei locali su indicati e ad esso funzionalmente e strutturalmente connessa, realizzata con una struttura portante in ferro e calpestio in legno e copertura con telo in tessuto sorretto da pergola metallica.

Nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio che costituisce una delle priorità dell'azione di questa Procura della Repubblica, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata , si è proceduto alla demolizione di più manufatti abusivi realizzati in ampliamento ad un edificio preesistente a carattere turistico ricettivo - ristorante e bed & breakfast- denominato "Leonardo's", sito in Agerola (Na) alla via Miramare n. 17.

Nello specifico le opere demolite erano rappresentate da:

- un locale posto sul lato destro dell'ingresso al ristorante denominato Leonardo 's, allestito per la ristorazione, con pianta a forma irregolare per una superficie di circa 98 mq ed una volumetria di circa 305 mc;

- un locale posto sul lato sinistro dell'ingresso al ristorante ricavato dalla sostituzione della copertura e dalla chiusura perimetrale di una preesistente tettoia di circa m. 7,00 x 3,70 x 4,00; - una terrazza posta ad est, pertinente al primo dei locali su indicati e ad esso funzionalmente e strutturalmente connessa, realizzata con una struttura portante in ferro e calpestio in legno e copertura con telo in tessuto sorretto da pergola metallica.

