Le specialità enogastronomiche di Agerola riscuotono grande successo al Salone del Gusto di Torino, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama internazionale dedicato al cibo di qualità e alla sostenibilità, in corso dal 26 al 30 settembre 2024. In questa vetrina d’eccezione, Agerola ha portato i suoi prodotti tipici, affermandosi come protagonista assoluto tra gli oltre 700 espositori provenienti da 120 Paesi.

Lo stand espositivo agerolese ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico composto da appassionati, professionisti del settore e cultori del buon cibo, consolidando Agerola come una delle mete enogastronomiche più apprezzate a livello nazionale ed internazionale. I prodotti della tradizione locale hanno saputo raccontare al meglio la storia e le radici della comunità agerolese.

“Agerola incanta Torino. - dichiara il vicesindaco Luca Mascolo, che guida la delegazione agerolese - Al Salone del Gusto portiamo i sapori autentici, la cultura, la storia e le eccellenze della nostra terra”.

Il Salone del Gusto, giunto alla sua ventesima edizione, pone al centro della scena il tema “We are Nature”, invitando a riflettere su una relazione più sostenibile con l’ambiente attraverso il cibo. Agerola ha saputo inserirsi in questo contesto prestigioso, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per la biodiversità alimentare e naturale della Campania.