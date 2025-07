Si apre con una settimana di appuntamenti straordinari la XIV edizione del Festival “Sui Sentieri degli Dei”, in programma ad Agerola dal 16 luglio al 26 luglio 2025. Dieci giorni di concerti e spettacoli immersi in uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, tra i borghi affacciati sul mare e i sentieri sospesi della Costiera Amalfitana.

L’inaugurazione del Festival, che quest’anno porta il tema “Sentieri di Bellezza”, è affidata a ARISA, protagonista assoluta del primo appuntamento in programma mercoledì 16 luglio al Parco Colonia Montana. In trio, l’artista darà il via a un viaggio sonoro e poetico tra voce, emozione e autenticità.

Giovedì 17 luglio, alle ore 21:00, al Belvedere Punta Corona, è in programma “‘A FREVA – Napoli, il mondo in jazz”, un viaggio musicale con Walter Ricci, accompagnato dalle parole e dalle riflessioni di Gianmaurizio Foderaro, tra swing, identità napoletana e respiro internazionale.

Lunedì 21 luglio, sempre al Belvedere Punta Corona, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Roberto Bracco, che quest’anno vede protagonisti Cristina Donadio e la band ‘A67 nello spettacolo “Nemesi d’amore e d’anarchia”, un reading-concerto che unisce narrativa civile e musica contemporanea in omaggio allo storico intellettuale napoletano.

Lunedì 22 luglio, nella cornice intima del Belvedere Parco Corona, sarà la volta di Enzo Decaro & Anema con lo spettacolo “Renatissimo”, un omaggio musicale e teatrale a Renato Carosone, tra swing, ironia e memoria partenopea.

A seguire, venerdì 26 luglio, tornano in scena le radici della grande canzone napoletana con Peppe Servillo & Cristiano Califano nello spettacolo “Napulitanata”, un intreccio di versi, chitarra e cuore che celebra l’identità profonda di una terra e della sua lingua.

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21:30, ad eccezione degli spettacoli del 17 e 21 luglio, che iniziano alle 21:00. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

I luoghi che ospitano gli spettacoli, Parco Colonia Montana (1200 posti a sedere) e Belvedere Parco Corona (300 posti), rappresentano due autentici palchi naturali, sospesi tra cielo e mare, capaci di unire la bellezza del paesaggio alla potenza dell’espressione artistica.

Ancora una volta, la Produzione Palco Reale porta sul palco un cartellone di concerti imperdibili, curato con la massima attenzione per esperienze musicali di qualità a un pubblico ampio e variegato.

Il Festival è organizzato dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, ed è realizzato in collaborazione con Palco Reale, Palazzo Acampora, Campus Principe di Napoli, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, media partner ufficiali.

Agerola, balcone naturale tra i monti e il mare, si conferma ancora una volta protagonista dell’estate culturale italiana, accogliendo il pubblico in un’atmosfera unica, dove ogni spettacolo diventa esperienza, incontro, emozione.

PROGRAMMA dal 16 al 26 luglio – FESTIVAL “SUI SENTIERI DEGLI DEI” 2025

Mercoledì 16 luglio – ARISA in trio – Parco Colonia Montana – h. 21:30

Giovedì 17 luglio – WALTER RICCI in concerto – “‘A FREVA”

Musica e parole con Gianmaurizio Foderaro – Belvedere Punta Corona – h. 21:00

Lunedì 21 luglio – Premio Roberto Bracco

‘A67 E CRISTINA DONADIO – “Nemesi d’amore e d’anarchia” – Belvedere Punta Corona – h. 21:00

Lunedì 22 luglio – ENZO DECARO & ANEMA – “Renatissimo” – Belvedere Parco Corona – h. 21:30

Venerdì 26 luglio – PEPPE SERVILLO & CRISTIANO CALIFANO – “Napulitanata” – Parco Colonia Montana – h. 21:30