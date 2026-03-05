Aggressione ad autista Air, il vicepresidente Casillo: 'Fatto gravissimo. Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL'
'Obiettivo rafforzare gli strumenti di tutela'
05-03-2026 | di Redazione
"L’ennesima aggressione ai danni dei dipendenti del trasporto pubblico locale è un fatto gravissimo e inaccettabile. A nome mio e della Regione Campania esprimo piena solidarietà all’autista di Air Campania aggredita mentre stava semplicemente facendo il proprio lavoro, garantendo un servizio ai cittadini. Autisti e operatori del TPL non possono lavorare nella paura e devono avere la certezza di essere tutelati. Per questo lavoreremo a un progetto dedicato alla messa in sicurezza e al supporto di tutto il personale del trasporto pubblico locale. Vogliamo rafforzare gli strumenti di tutela per autisti e operatori, investire in sistemi di sicurezza più efficaci e costruire un percorso che assicuri condizioni di lavoro più protette" - è quanto dichiara il vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti, Mario Casillo, commentando l’episodio avvenuto sulla tratta Caserta–Castel Volturno, che ha portato le organizzazioni sindacali a proclamare 4 ore di sciopero per venerdì 6 marzo.
