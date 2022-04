Colpito da almeno otto colpi d'arma da fuoco: è stato ucciso così, la scorsa notte a Napoli, Enrico Marmoreo, 25 anni, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, l'agguato si sarebbe verificato poco prima della mezzanotte. In piazza Gabriele D'Annunzio, presso lo stadio Diego Armando Maradona, lato Curva B, i militari della Compagna di Bagnoli hanno trovato l'uomo all'interno della sua Fiat 500 già privo di vita. Marmoreo aveva precedenti per droga.

Un bilancio durissimo quello di Pasqua. Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato, ieri sera, nel pieno centro di Napoli, alla gamba e alla schiena da giovani sconosciuti. E' in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri il 14enne di Chiaiano, mentre era in piazza Trieste e Trento, è stato preso di mira da alcuni giovani che, senza alcun apparente motivo, lo hanno ferito con 5 coltellate alla gamba destra e un'altra alla schiena. I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro - allertati dal 112 – sono intervenuti al pronto soccorso vecchio Pellegrini. I medici hanno riscontrato anche un trauma cranico.

In via Marina invece, ragazzini di 15 e 16 anni erano a passeggio con coltelli a farfalla e tirapugni. I ragazzini sono stati fermati a via Nuova Marina angolo via Giulio Cesare. Quando i militari hanno chiesto se erano in possesso di altre armi, due di loro hanno consegnato un altro coltello simile a quello che maneggiavano ma questa volta di 2 centimetri più lungo, un tirapugni in metallo e un terzo coltellino a farfalla. Nelle tasche dell'altro ragazzo trovato un altro tirapugni. Le armi sono state sequestrate mentre i ragazzi sono stati prima denunciati a piede libero per porto abusivo di armi in concorso e poi affidati ai rispettivi genitori.