Al Comicon brilla il talento di Raffaele Mollica. Il giovane, un illustratore grafico di Boscoreale, è stato infatti premiato per aver realizzato la grafica dei biglietti ANM in edizione limitata per il Comicon.

Il vincitore del contest si è aggiudicato un buono del valore di 500 euro da spendere su un sito di e-commerce oltre a un abbonamento al Comicon di Napoli.

Raffaele è un illustratore grafico e cartoonist. La sua passione per il disegno è iniziata da bambino, poi a 18 anni ha vinto il primo premio “Usa la testa metti il casco” (progetto per le scuole di Campania e Calabria) creando un corto di animazione sulla sicurezza stradale patrocinato dalla Federazione Motociclistica Italiana. Da quel momento la sua brillante carriera prende il largo fino all’importante risultato di oggi.

Ma c’è dell’altro, perché il suo elaborato sarà utilizzato per produrre un milione di titoli di viaggio in edizione limitata, firmata appunto “Mollicart”.