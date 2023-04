La rassegna " Park to Park - un parco e una specie" mira a stimolare azioni positive per la tutela e la conservazione delle aree protette nazionali, e rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di vita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale Gran Paradiso; un racconto che attraversa l'Italia passando di parco in parco. Le attività della Rassegna mirano a far emergere l'impegno di ciascun parco nella protezione di specie e habitat naturali e più in generale nella tutela della biodiversità del territorio stesso. "Si parlerà di suoli e foreste, di uccelli e api, di pipistrelli e farfalle, - spiega il Commissario straordinario dell'EAnte Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca - dei loro delicati equilibri e di come l'Ente Parco è chiamato a tutelarli, sia attraverso forme di gestione attiva, come la prevenzione degli incendi, che attraverso l'educazione a forme di turismo sostenibili e consapevoli".

Lo rende noto un comunicato. Sarano illustrati i risultati di studi, ricerche e monitoraggi sulla flora, la fauna nonché l'interazione con l'uomo nell'area vesuviana, a supporto delle strategie di gestione della biodiversità. L'incontro si terrà il prossimo 3 maggio 2023 presso la struttura del Museo del Parco nazionale del Vesuvio, a Boscoreale , e sarà occasione anche per ulteriori spunti di riflessione comuni per la tutela del patrimonio naturalistico del Parco nazionale del Vesuvio.

Il prossimo 3 maggio, in occasione della Rassegna "Park to Park" e nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di vita dei parchi nazionali, l'Ente Parco nazionale del Vesuvio organizza un incontro pubblico per parlare di biodiversità, e non solo, dell'area protetta, attraverso il racconto degli esperti delle Università e dei Centri di ricerca che da anni collaborano con il parco.

Lo rende noto un comunicato. Sarano illustrati i risultati di studi, ricerche e monitoraggi sulla flora, la fauna nonché l'interazione con l'uomo nell'area vesuviana, a supporto delle strategie di gestione della biodiversità. L'incontro si terrà il prossimo 3 maggio 2023 presso la struttura del Museo del Parco nazionale del Vesuvio, a Boscoreale, e sarà occasione anche per ulteriori spunti di riflessione comuni per la tutela del patrimonio naturalistico del Parco nazionale del Vesuvio.

