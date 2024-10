I genitori hanno parlato di miracolo, per un evento che hanno accettato e vissuto profondamente fin dal quel maledetto 27 giugno quando Guido con un compagno di squadra e il mister si stava recando in Calabria per partecipare a uno stage per portieri di calcio quando all’altezza di Lagonegro si è verificato il tragico incidente con un tir a seguito del quale l’auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata e Guido è rimasto incastrato. “Ha immediatamente avuto un intervento chirurgico di 10 ore per fracasso facciale, - ha raccontato la mamma Elga tra le lacrime - E’ stato trasferito al Bambino Gesù a Roma dove è rimasto in coma farmacologico per oltre un mese e dopo, il coma cerebrale è continuato per oltre 20 giorni e da allora miracolosamente piano piano è avvenuto qualcosa di intenso, di potente di inaspettato. Si sono create vere e proprie catene umane di preghiera e piano piano si è fatto spazio tra la disperazione, la speranza e Guido si è andato riprendendo. E’ stato veramente un miracolo – ha affermato mamma Elga, - quando una piccola luce ha cominciato a illuminare il baratro, e gli stessi dottori ancora non credevano come questa ripresa fosse stata possibile. Se siamo riusciti ad arrivare in superficie da quel baratro e vedere tutta la luce nella sua grandezza è solo grazie a quella catena umana ricca di fede e di preghiera che ha fatto arrivare la sua voce fin lassù. Nostro figlio è la testimonianza di un miracolo e non ci sono altre spiegazioni. Per questo abbiamo voluto incontrarvi tutti e tanti per dirvi grazie per essere stati il salvagente che ci ha tenuti a galla”.

Il giovane Guido si può affermare che sia “tornato alla vita” dopo uno stato di coma durato quasi quattro mesi a seguito di un grave incidente tra il mezzo che lo trasportava assieme a un compagno di sport e il mister e un grosso TIR, in seguito al quale fu portato in ospedale a Lagonegro in gravissime condizioni .

La comunità di San Giorgio a Cremano si è riunita nelle grande sala della Fonderia Righetti di Villa Bruno per salutare il proprio figlio Guido Scognamiglio e lo ha fatto con scroscianti applausi al suo ingresso in sala e ripetuti applausi durante la sua presenza sul palco assieme alla mamma il papà e il fratellino.

Presenti il Sindaco Giorgio Zinno che ha messo subito a disposizione la “Fonderia il luogo dei più importanti eventi cittadini”, il Vice Sindaco Pietro De martino, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Carbone.

La mamma e il padre tra le lacrime e profondamente commossi hanno raccontato a centinaia di presenti nella grande sala la storia dell'evento e soprattutto il tragico trascorrere del tempo durante il quale sembrava che Guido dovesse essere portato via dalla vita, e le profonde preghiere dei genitori , parenti amici e conoscenti che hanno sperato fin dal primo istante che ciò non accadesse.

