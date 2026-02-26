Fenomeni analoghi stanno colpendo anche altre aree del Paese: audio simili, con variazioni di luoghi e dettagli, circolano da giorni tra gruppi di genitori di grandi città e piccoli centri, generando paura e diffidenza. La raccomandazione resta una: fidarsi solo delle comunicazioni ufficiali delle autorità e non inoltrare messaggi non confermati. In caso di osservazioni o sospetti concreti, contattare immediatamente le forze dell’ordine attraverso i canali istituzionali.

Le forze dell’ordine e alcuni amministratori locali hanno liquidato ogni voce come completamente infondata . Non risultano denunce, segnalazioni ufficiali né indagini aperte relative ai fatti descritti negli audio virali. Non esiste alcun episodio accertato di tentato rapimento dei bambini nei territori del Vesuviano collegabile alle chat. Le autorità hanno ribadito in più occasioni che si tratta di fake news, messaggi che viaggiano incontrollati e che non devono essere presi come fonte di allarme reale.

La dinamica è ormai nota: la voce registrata invita all’attenzione e a condividere rapidamente l’informazione, fornendo dettagli sulle presunte persone coinvolte, sui mezzi usati e persino su presunte segnalazioni già fatte alle forze dell’ordine. In alcuni casi si parla di indagini sul “ traffico di organi ”, in altri di tentativi di avvicinare i bambini con scuse assurde. Ma nessuna di queste affermazioni regge di fronte alle verifiche ufficiali.

Nel cuore delle comunità del Vesuviano, l’avvertimento circola incessante: “ Stanno cercando bambini, fate attenzione ”. Audio vocali inoltrati decine di volte nei gruppi WhatsApp dei genitori raccontano, con tono allarmato, di presunti tentativi di rapimento di minori per mano di sconosciuti in auto o a piedi. I nomi dei comuni si moltiplicano in queste chat di quartiere: Terzigno, Scisciano, Palma Campania, Saviano e Cimitile sono stati citati come “scenari” di episodi che tuttavia non hanno alcun riscontro nei fatti.

La dinamica è ormai nota: la voce registrata invita all'attenzione e a condividere rapidamente l'informazione, fornendo dettagli sulle presunte persone coinvolte, sui mezzi usati e persino su presunte segnalazioni già fatte alle forze dell'ordine. In alcuni casi si parla di indagini sul "traffico di organi", in altri di tentativi di avvicinare i bambini con scuse assurde. Ma nessuna di queste affermazioni regge di fronte alle verifiche ufficiali.

Come riconoscere e fermare le fake news nelle chat

Verifica la fonte. Un audio anonimo non è una fonte. Se un fatto è reale, viene comunicato da forze dell’ordine, amministrazioni comunali o organi di stampa affidabili. Diffida dei messaggi “inoltra a tutti”. Le fake news chiedono quasi sempre di condividere immediatamente. È una leva emotiva per amplificare il panico. Controlla se esistono comunicazioni ufficiali. Basta consultare i canali social istituzionali dei Comuni o delle forze dell’ordine per capire se esiste un riscontro. Non alimentare la catena. Anche se mosso da buone intenzioni, inoltrare un messaggio non verificato contribuisce alla diffusione dell’allarme. In caso di dubbio, chiama le autorità. Se si nota davvero qualcosa di sospetto, l’unica strada corretta è contattare direttamente le forze dell’ordine attraverso i numeri ufficiali.

