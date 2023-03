"Mettiamo miliardi sull' AV - ha sottolineato dal cantiere AV di Torrecuso, presente anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca - ma anche i pendolari di tutta Italia devono essere in condizione di viaggiare come il 2023 richiede". "Sto girando tutta l'Italia per unire il Paese - ha sottolineato - e noi uniamo il Paese non con le chiacchiere e le promesse, ma con ferrovie, aeroporti, porti, strade e autostrade. Viaggiare tra Napoli e Bari in due ore, come tra Palermo e Catania, realizzare dopo 50 anni di chiacchiere il Ponte tra Sicilia e Italia, ma anche viaggiare decentemente nei treni locali, come la Circumvesuviana ".

"E' fondamentale avere attenzione per l'alta velocità, ma sono a disposizione degli enti locali come ministro perché anche chi il treno lo usa tutti i giorni, penso alla Circumvesuviana, possa viaggiare in maniera degna". Il ministro deI Trasporti Matteo Salvini fa riferimento alla Circumvesuviana, una ferrovia in Campania piu' volte al centro di polemiche, per rilanciare il tema del trasporto locale. Treni, problemi alla linea elettrica. Stop Circumvesuviana Eav annuncia disagi sulla linea per Sorrento. Istituiti bus sostitutivi

"Mettiamo miliardi sull' AV - ha sottolineato dal cantiere AV di Torrecuso, presente anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca - ma anche i pendolari di tutta Italia devono essere in condizione di viaggiare come il 2023 richiede". "Sto girando tutta l'Italia per unire il Paese - ha sottolineato - e noi uniamo il Paese non con le chiacchiere e le promesse, ma con ferrovie, aeroporti, porti, strade e autostrade. Viaggiare tra Napoli e Bari in due ore, come tra Palermo e Catania, realizzare dopo 50 anni di chiacchiere il Ponte tra Sicilia e Italia, ma anche viaggiare decentemente nei treni locali, come la Circumvesuviana".