Proseguono senza sosta i controlli sul territorio per frenare l’emergenza criminalità a Torre annunziata.

Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno eseguito nella giornata di ieri dei controlli ad "Alto Impatto".

Identificate 114 persone, di cui 13 già denunciate in precedenza, e controllato 67 veicoli. Inoltre, sono state controllate 17 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sanzioni amministrative sono state comminate a tre persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovati in possesso di 0,5 grammi di cocaina, 0,2 grammi di eroina e 0,2 grammi di marijuana.