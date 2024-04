"Il movimento civico Insieme per Torre vive un'esperienza politica che rivolge lo sguardo alle "povertà" sociali, culturali ed economiche. La città è stata devastata dalla negligenza politica e dalla presenza camorristica. dal 2012 ad oggi il declino è evidente. Tutte le città limitrofe mostrano segni di emancipazione, dalle nostre parti invece sono tanti i flagelli che attanagliano la popolazione e di cui risentono tutte le classi sociali. La svolta può avvenire, ma abbiamo bisogno di persone oneste".

A dichiararlo è Luciano Donadio, coordinatore della lista civica Insieme per Torre e portavoce dell'Alleanza Straordinaria. Il movimento torrese, con una lunga esperienza politica e sociale alle spalle, supporterà la candidatura a sindaco del dottor Carmine Alfano, leader della coalizione di centrodestra. "La nostra lista coordinata da me, Luciano Donadio, e presieduta da Salvatore Sannino, si pone come obiettivo il raggiungimento del consiglio comunale, proponendo la candidatura a cittadini di una fascia d’età giovane, una proposta fatta con e per persone che amano la città, preparate culturalmente ed inserite nel tessuto sociale. I temi che trattiamo sono alquanto semplici, purtroppo resi complicati dagli eventi, basti pensare alle circa 220 famiglie che non hanno un alloggio salubre e dignitoso, ai figli e alle consorti " scartati" dalla società civile in quanto parenti dei 500 carcerati".