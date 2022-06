I Campania sono stati 89 i Comuni che hanno scelto il nuovo sindaco nel corso della tornata elettorale di domenica scorsa. Dodici quelli con oltre 15mila abitanti per i quali è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

Ma in provincia di Napoli solo i cittadini di Pozzuoli (tra le città che sono andate al voto per le comunali e che hanno più di 15mila abitanti) tra due settimane saranno chiamati al voto per scegliere il successore del sindaco uscente Enzo Figliolia. La partita sarà tra Paolo Ismeno e Luigi Manzoni. A Portici, una delle città con il maggior numero di abitanti in provincia di Napoli, il sindaco uscente, Enzo Cuomo, sostenuto dal Pd e da liste civiche, ha avuto l'83,3 per cento dei consensi. A Nola il nuovo sindaco sarà il magistrato Carlo Buonauro (Pd, civiche e M5S) con il 54,4.

Conferma per il sindaco uscente del Comune di Ischia (il più grande dell'isola Verde): Enzo Ferrandino ha avuto oltre il 93 per cento dei consensi degli elettori. Altra conferma a Somma Vesuviana con Salvatore Di Sarno che ha superato il 67 per cento dei consensi. Il centrosinistra si afferma anche nella città di Acerra con Tito D'Errico (centrosinistra) eletto dal 61 per cento dei cittadini che si sono recati ai seggi elettorali. Affermazione del Pd più civiche anche Sant'Antimo, comune dell'area nord, con Massimo Buonanno (54,37). In provincia di Caserta due le città con oltre 15mila abitanti: Capua e Mondragone.

A Capua vanno al ballottaggio Adolfo Villani (34,82) e Ferdinando Brogna (25,29). Non ci sarà il turno di ballottaggio a Mondragone dove nella serata di ieri Francesco Lavagna ha avuto il 51,76 per cento dei consensi. Infine nel salernitano a Mercato San Severino è stato eletto Antonio Somma (62,31). A Nocera Inferiore il nuovo sindaco sarà Paolo De Maio (53,37 per cento); ad Agropoli si afferma Roberto Antonio Mutalipassi (Pd più civiche) con il 53,01 per cento dei consensi.