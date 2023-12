La Protezione Civile della Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti da Nord-Nord-est, con raffiche; mare agitato soprattutto lungo le coste esposte ai venti con possibili mareggiate. L'avviso riguarda tutta la Campania dalle 15 di domani, venerdì 15 dicembre, alle 21 di dopodomani, sabato 16 dicembre. Si ricorda che è attualmente in atto una allerta meteo di livello Giallo per temporali, che resterà in vigore fino alle 22 di oggi sull'intero territorio regionale ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese) 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.