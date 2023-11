E' attesa sull'Europa e sull'Italia una nuova ondata di maltempo a causa di una tempesta che si sta formando sull'Atlantico. Sull'Italia, in particolare, sono attese due forti perturbazioni alimentate da correnti più fredde in quota e sospinte da fortissimi venti di libeccio e scirocco. Il ciclone che si sta formando sulle isole britanniche è destinato a generare una perturbazione su Gran Bretagna, Francia, Spagna e poi Belgio e Paesi Bassi e da Giovedì arriverà anche in Italia.

Per il primo novembre si prevedono poco sole e piogge pomeridiane soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nordovest, mentre giovedì 2 novembre è attesa una perturbazione, con un progressivo peggioramento al Nord, con precipitazioni via via più abbondanti e ancora una volta sotto forma di nubifragio su Liguria di Levante, alto Piemonte, settori alpini, prealpini quindi, verso sera sul Triveneto, colpendo in particolar modo medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalla serata sono attesi forti venti di libeccio su Mar Ligure e alto Tirreno e di scirocco sull'alto Adriatico. Si prevede inoltre che nelle prime ore di venerdì 3 novembre la perturbazione raggiungerà Toscana, Lazio e Umbria, mentre a Nord il tempo migliorerà a partire da Ovest.

L'aria più fredda riporterà la neve a quote relativamente basse ed è attesa sopra i mille metri tra giovedì notte e venerdì mattina in Alto Adige e in Val d'Aosta, e a 1.500-1.600 metri sul resto delle Alpi. Solo le regioni adriatiche centrali e gran parte del Sud verranno risparmiati dal maltempo. Una seconda perturbazione è, infine, prevista per il primo weekend di novembre.

Nel dettaglio:

Mercoledì 1 novembre

a Nord nuvole, dal pomeriggio piogge al Nordovest; al Centro peggioramento sulle regioni tirreniche; a Sud dal pomeriggio piogge sparse, moderate in Campania.

Giovedì 2 novembre

a Nord piogge più forti e diffuse; al Centro maltempo sull'alta Toscana e sul Lazio; al Sud molte nubi, temporali in arrivo in Campania.

Venerdì 3 novembre

a Nord mattinata instabile con neve sopra i 1000-1200 metri sulle Alpi; al Centro maltempo su Sardegna occidentale, regioni tirreniche e Umbria; a Sud maltempo in Campania.