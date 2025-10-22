Ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni. Lo indicano le previsioni. Dopo l'intensa perturbazione che ha colpito recentemente le regioni tirreniche, si attende un nuovo fronte perturbato sull'Alta Toscana e lungo tutto il settore occidentale italiano, dalla Liguria fino alla Sicilia.

Il maltempo più intenso è previsto nella zona delle Alpi Apuane e nelle prossime 24 ore, prosegue la nota, sono attesi fenomeni significativi anche sul Basso Tirreno e sui settori di confine tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Giovedì 23 ottobre, inoltre, è prevista una nuova perturbazione dovuta all'arrivo di una massa di aria fredda verso il Mediterraneo, con piogge abbondanti e vento forte su gran parte del Centro-Nord, mentre al Sud resisteranno temperature anche sopra la media del periodo. In particolare, si prevedono piogge diffuse e forti al Nord, soprattutto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Qui, secondo Tedici; si stimano circa 250 millimetri di pioggia che andrebbero ad aggiungersi ai 200 già caduti su queste zone.

Per venerdì è atteso un miglioramento.

Nel dettaglio:

Mercoledì 22 ottobre

Al Nord: molto nuvoloso/nebbioso, temporali sullo Spezzino. Al Centro: nuvoloso con rovesci su Toscana, Umbria e locali sul Lazio. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, schiarite altrove.

Giovedì 23 ottobre

Al Nord: maltempo. Al Centro: rovesci e vento forte. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, caldo su Sicilia, Sardegna e Calabria ionica.

Venerdì 24 ottobre

Al Nord: tregua più asciutta, sole e nebbie in val Padana. Al Centro: soleggiato. Al Sud: cielo variabile con temperature oltre la media del periodo.

Tendenza: ancora flusso atlantico con piogge specie sulle tirreniche.