Ancora piogge al Sud, ma nel weekend torna il Sole
Da lunedì nuova perturbazione in arrivo al Centro - Nord: le previsioni meteo
17-10-2025 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Ancora maltempo al Sud ma il weekend sarà più soleggiato. Sono queste in estrema sintesi le previsioni dei prossimi giorni.
La perturbazione si trova tra lo Ionio e il Basso Adriatico e causa forti rovesci su queste zone. Nelle prossime ore è previsto maltempo anche tra Abruzzo e Molise mentre sul resto dell'Italia le condizioni saranno generalmente buone. In particolare i fenomeni più intensi sono previsti stamane lungo le coste di Puglia, Sicilia settentrionale, Calabria ionica, Molise ed Abruzzo. Dal pomeriggio il tempo è in miglioramento con rovesci residui in Puglia, sulla Calabria tirrenica e, a macchia di leopardo, su buona parte del Sud.
Forte ondata di maltempo in arrivo, poi di nuovo il Sole
Rischio di temporali autorigeneranti con nubifragi
Sabato si avrà una tregua asciutta anche al Sud, mentre l'Ottobrata continuerà altrove. Da domenica torna il maltempo sulle regioni meridionali con piogge moderate su Sicilia meridionale ed orientale e Calabria ionica. Non andrà meglio lunedì dove una perturbazione proveniente dalla Francia investirà la Liguria di Levante, la Versilia e le Alpi Apuane, tanto che fra lunedì e mercoledì potrebbero cadere più di 150 litri di pioggia intorno all'area.
Nel dettaglio:
Venerdì 17 ottobre
Al Nord: nubi sulle Alpi, tanto sole altrove. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al Sud: maltempo residuo con piogge e temporali anche forti.
Sabato 18 ottobre
Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: peggiora in Sicilia.
Domenica 19 ottobre
Al Nord: nuvolosità in aumento fino a cielo coperto. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: piogge sulla Calabria ionica, scarse in Sicilia, nubi sparse altrove.
Tendenza: da lunedì perturbazione al Centro-Nord.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"