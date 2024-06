Trionfo del Partito Democratico alle elezioni amministrative. I dem vincono in sette comuni della provincia di Napoli. Un risultato straordinario, suggellato dalla vittoria ai quattro i ballottaggi a Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Grumo Nevano e Sant’Antimo.



Nelle mani del Partito Democratico e del centrosinistra è affidato il destino di territori complessi, segnati dallo scioglimento per camorra. I dem sono primi in Campania e puntano a ricostruire le politiche locali nel segno della legalità. “Siamo consapevoli delle difficoltà, ma pronti ad affrontarle. La vittoria di Cuccurullo a Torre Annunziata segna una svolta. La sfida è vincere lo scetticismo della comunità e accorciare le distanze tra cittadini e politica. Il dato sull'astensionismo è un campanello d'allarme e ci rimboccheremo le maniche per la rinascita della città” - a dichiararlo è Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd.



Sul tavolo programmi chiari e idee concrete per la rigenerazione del territorio oplontino. E ora priorità al varo della giunta. “La coalizione di centrosinistra è caratterizzata principalmente da liste civiche. Saranno settimane decisive perché ora l’obiettivo è comporre la giunta. Se le premesse sono le stesse della campagna elettorale, non ci sarà alcun intoppo. Abbiamo lavorato sinergicamente portando a casa il risultato. Se continueremo così, uniti dagli stessi ideali politici, la strada non potrà che essere in discesa’.



Il risultato delle elezioni europee e amministrative configura il Partito Democratico come prima forza alternativa al governo di Giorgia Meloni. Una diga politica all’avanzare della destra che, a proposito di risultati storici, vede interrotta la sua egemonia a San Giuseppe Vesuviano dopo decenni. “La città ha scelto il cambiamento e questo è evidente. Dopo lo scioglimento per camorra è nata l’esigenza di attuare un cambio radicale sul territorio – spiega Annunziata – Michele Sepe ha conquistato la fiducia dei cittadini, determinati a voltare le spalle alla destra dopo anni di disastri. Il nuovo sindaco è riuscito addirittura a raddoppiare i voti al ballottaggio e questo è un risultato straordinario. Usciamo dalla tornata elettorale con la consapevolezza di essere un punto di riferimento per le comunità del territorio”.



All’ottimo risultato all’Europee si aggiunge la vittoria al primo turno a Castellammare di Stabia, Bacoli e Casoria. Il Partito Democratico è in costante dialogo con i neosindaci e avrà un ruolo in primo piano nell’amministrazione dell’ente. Nell’area stabiese sarà Luigi Vicinanza a guidare la città verso una nuova fase politica. “Siamo certi che i primi cittadini al timone dei comuni sciolti per camorra sapranno garantire legalità e trasparenza – continua Annunziata – Ora è tempo di rimboccarci le maniche e di lavorare per il garantire un futuro. Sono tante le emergenze che vanno affrontate e ritengo che la collaborazione tra sindaci possa fare la differenza. Bene i risultati, ma ora è tempo di scendere in campo e mantenere le promesse”.