Entrambe gli avvisi riguardano l'intero territorio regionale. Questi i fenomeni previsti: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. Venti fort-orientali, tendenti a divenire localmente molto forti con possibili raffiche.Mare agitato o localmente molto agitato, in particolare lungo le coste esposte con possibili mareggiate connessi alla perturbazione in arrivo.

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica per temporali di livello Giallo e un contestuale avviso per venti forti e mare agitato, validi dalle 12 di domani, sabato 11 gennaio, fino alle 12 di domenica 12 gennaio.

