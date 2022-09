Vaccini anti Covid terza e quarta dose per i residenti nei 57 comuni dell'Asl Na3. Si parte con il nuovo ciclo di vaccinazioni. Efficaci anche contro le varianti omicron e approvate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), sono attive le somministrazioni anche nei 57 comuni afferenti alla Asl Napoli 3 Sud.

La formulazione bivalente original/omicron BA.1 dei due vaccini m-Rna, Comirnaty e Spikeevax è raccomandata prioritariamente, a coloro che sono in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo (quarta dose) dopo 4 mesi dall’ultima: operatori sanitari, ospiti delle residenze per anziani, donne in gravidanza, oltre agli over sessanta come previsto dalla circolare ministeriale di luglio 2022. Covid. In Campania salgono contagi e ricoveri, 3 morti in 48 ore A fronte di un numero inferiore di test aumenta incidenza. Il bollettino

Inoltre, la somministrazione è raccomandata a tutte le persone con età uguale o superiore ai 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (terza dose).

La prenotazione è possibile sulla piattaforma dedicata all’indirizzo:

https://opendayvaccini.soresa.it

In questo modo il cittadino può decidere in autonomia, in base alle disponibilità, la sede, il giorno e l’orario della somministrazione del vaccino al fine di evitare assembramenti e lunghe attese.

Le vaccinazioni antisars- Cov-2 dell’adulto (età uguale o superiore 12 anni) saranno effettuate presso le sedi vaccinali distribuite sul territorio aziendale.