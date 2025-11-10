Un grave episodio ha scosso il mondo dell’informazione campana: nella notte, il furgone che trasportava le copie dei quotidiani Metropolis e Il Roma è stato rapinato, facendo sparire le edizioni destinate alle edicole. Un gesto che rappresenta un chiaro attacco alla libertà di stampa e che sta suscitando indignazione e solidarietà in tutto il territorio.

A esprimersi con fermezza è stato anche il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, , che – a nome proprio e dell’intera Amministrazione comunale – ha voluto manifestare la più sincera vicinanza alle redazioni dei due giornali e ai rispettivi direttori, Raffaele Schettino e Roberto Paolo, vittime di un atto tanto grave quanto inaccettabile.

“Si tratta di un attacco grave e inaccettabile alla libertà di stampa, che non può passare sotto silenzio e che va condannato con fermezza. È un fatto inquietante, che colpisce non solo i giornalisti – impegnati ogni giorno in un lavoro difficile in un territorio complesso – ma anche i cittadini, privati del loro diritto ad essere informati”, ha dichiarato il primo cittadino.

Solidarietà anche agli altri quotidiani della Campania, vittime di un’offensiva che mira a intimidire chi esercita quotidianamente il diritto di cronaca e il dovere di raccontare la realtà.

Il sindaco ha infine espresso l’auspicio che forze dell’ordine e magistratura possano fare piena luce sul grave episodio nel più breve tempo possibile, assicurando alla giustizia i responsabili di questo attacco alla libertà d’informazione.