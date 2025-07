È stato denunciato un uomo di 30 anni, residente a Torre Annunziata, ritenuto responsabile di due furti avvenuti nei giorni scorsi nel centro cittadino: un’automobile e una motocicletta.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’uomo, già noto agli investigatori e da tempo sotto osservazione, sarebbe il principale sospettato dei furti avvenuti due giorni fa. Le indagini, avviate immediatamente dopo le segnalazioni, hanno permesso agli agenti del commissariato locale di risalire al 30enne, grazie ad alcuni elementi raccolti durante le prime verifiche.

L’auto è stata ritrovata in breve tempo e già restituita al legittimo proprietario. Diversa la situazione per la motocicletta: le ricerche sono ancora in corso e, sebbene non si escludano sviluppi nelle prossime ore, al momento non ci sono certezze sul suo recupero.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire se l’uomo possa essere coinvolto anche in altri episodi simili registrati recentemente nella zona.