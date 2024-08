Campania al vertice per la raccolta di firme digitale per il referendum sull’autonomia differenziata. L’attenzione sul tema non cala. Un indicatore significativo di questo interesse è il numero di firme raccolte sul referendum che mira a ridisegnare i rapporti tra lo Stato e le regioni in termini di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria.

Secondo le stime ufficiali, la Campania guida la classifica con un numero sorprendente di 88.000 firme digitali, distinguendosi quindi come la regione più attiva in questo movimento, superando di gran lunga le altre regioni italiane.

Al secondo posto troviamo due isole maggiori: Sicilia e Sardegna, entrambe con 50.000 firme. Il Lazio, con 49.000 firme, segue da vicino le isole maggiori. La prima regione del Nord a figurare in questa classifica è la Lombardia, con 45.000 firme.

Il boom di firme digitali per il referendum sull'autonomia differenziata riflette un momento cruciale per l'Italia, dove le regioni stanno rivendicando un ruolo più centrale nella gestione delle proprie risorse e competenze. Questo movimento di partecipazione civica potrebbe portare a un cambiamento significativo nella struttura amministrativa del Paese, promuovendo un modello di governance più flessibile e attento alle specificità locali.