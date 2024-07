"L'ambizione che andiamo, vedremo dove arriveremo, è quello di ricreare lo spirito rivolto alla difesa dell'unità d'Italia. Non prendiamo una decisione per consolidare le bandiere ma per far prevalere la ragione".

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sull'autonomia differenziata.

"Se c'è una cosa deprimente in questi anni è che il dibattito sull'unità d'Italia è diventato solo un dibattito contabile", ha proseguito De Luca ricordando che l'Italia non "è più Italia non se ci sono Napoli ed il Sud". "Io credo che ci siano forze importanti anche nel Nord che credono all'unità di Italia in termini sinceri. E noi vorremmo parlare a loro", ha detto ancora De Luca. A giudizio di De Luca "la riforma del titolo V è stato un errore drammatico. È stata una scelta di debolezza ed opportunismo; scelta fatta a maggioranza, un errore che ha creato un precedente e l'attuale governo ripete quell'errore. Non c'era alcun necessità di blindare questo processo".

"Bisogna riprendere un rapporto tra nord e sud. Noi abbiamo accettato la sfida dell'efficienza. Noi parliamo a nome del sud che ha attenzione ai bilanci e sull'efficienza. Ci rivolgiamo a tutte le forze sane del sud e del nord. Agli imprenditori non interessa sapere chi decide ma che si faccia".

“Per anni noi non abbiamo parlato dei contratti integrativi della sanità e nella scuola ma abbiamo parlato del risparmio energetico, della sburocratizzazione e su questo si lavorare insieme senza complicazioni ideologiche. Noi dobbiamo essere uomini liberi se vogliamo difendere il Sud - ha proseguito - e come si può parlare di autonomia se c'è un processo di centralizzazione, oggi arrivata a livello sostenibile. Hanno centralizzato le Zes, il Pnrr. E siamo a zero per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali".

Sui fondi di coesione, ha annunciato De Luca " domani faremo un rapporto dettagliato con i sindaci". "Noi vorremmo aprire un confronto anche con le forze di centrodestra - ha proseguito - sulla linea burocrazia zero. Ed è quello che interessa agli imprenditori".