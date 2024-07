La proposta, che ha come primo firmatario l’esponente Dem Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale, è stata approvata con il voto a favore del Gruppo Consiliare del PD, dei gruppi di centrosinistra, gruppi misti e M5S.. “L’approvazione di ieri rappresenta un importante risultato – afferma il capogruppo del PD Mario Casillo - è forse il più importante consiglio regionale degli ultimi 14 anni. Possiamo lavorare per anni e approvare le norme più importanti ma non serve a nulla se poi ci troviamo di fronte una legge dello Stato che spacca in due il Paese. Il calo demografico insieme a una riduzione delle risorse rappresenterebbe un colpo durissimo per il sud Italia - continua il capogruppo dem Casillo - Per questo chiediamo ai cittadini di esprimersi attraverso un referendum abrogativo. Andremo in tutte le piazze e in tutte le città a spiegare i danni di questa norma e perché è giusto abolirla".

Il consiglio regionale ha approvato la delibera per chiedere il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata, che aveva avuto l'ok dalla Commissione pochi giorni fa.

Obiettivo della delibera è indire un referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, della Legge 26 giugno 2024 n. 86, attuativa dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario.



