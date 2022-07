Una serata per regalarsi un momento per stare insieme in un modo diverso dopo un anno intenso di lavoro. I giovani avvocati di Torre Annunziata rinnovano un appuntamento che ormai è diventata una tradizione e torna dopo lo stop imposto dal Covid. Spiegano i promotori: "La Sezione di Torre Annunziata dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, con un lavoro di squadra eccezionale è una delle realtà più belle presenti sul territorio ed il 18 luglio 2022 allo Yacht Club Marina di Stabia aggiungerà un'altra pagina da ricordare". L’evento è in calendario per lunedì sera e sono attesi ospiti da tutta la Regione.

L’Aiga, fondata nel 1966, oltre ad essere l’associazione di categoria più longeva e punto di riferimento dell’intera avvocatura, ha una struttura piramidale che parte dal Nazionale ed arriva ad ogni Foro con un livello Regionale di coordinamento, che consente agli iscritti di fare rete e crescere insieme.

La Sezione di Torre Annunziata ha l'onore di avere tra i propri iscritti il Coordinatore Regionale in carica, l'Avvocato Gaetano Fontana, eletto al Consiglio Direttivo Nazionale di Pescara. Appena insediato, il Coordinatore, ha voluto fortemente intensificare l'attività della Campania convocando costantemente Consigli Direttivi Regionali che precedono gli appuntamenti nazionali. "E' per me un grande onore coordinare i colleghi dell'intera regione ed a loro tutti va un sentito grazie perché la partecipazione crescente ad ogni appuntamento è il risultato di un ritrovato entusiasmo che mi gratifica e ripaga di ogni fatica. Il CDR organizzato in casa è ancor di più motivo di vanto e di orgoglio, per questo abbiamo voluto fortemente farlo coincidere con la nostra festa. I compleanni ci ricordano quanto bene hanno fatto in precedenza e quanto possiamo ancora fare" dichiara il coordinatore.

L’entusiasmo che sta caricando l’intero direttivo in questi giorni è anche e soprattutto merito del suo timoniere, il Presidente Antonino Maresca, che sin dal giorno della sua elezione continua a guidare con sapienza ed equilibrio la propria squadra raggiungendo, insieme, obiettivi ambiziosi ed importanti. La Sezione Aiga di Torre Annunziata è tra le prime d’Italia per numeri di iscritti, sempre presente ad ogni latitudine, vanta l’organizzazione di eventi formativi di altissimo spessore ed altri sono in calendario, ha propri iscritti nella governance nazionale e offre una moltitudine di convenzioni che agevolano la professione. “Guidare un gruppo così preparato è uno sprono continuo. Mi piaceva l’idea di festeggiare con un evento storico i nostri dieci anni e farlo nel giorno in cui un nostro iscritto ha convocato il CDR. La sezione cresce, esprime il coordinatore regionale, è riconosciuta e ben voluta dall’intera associazione e da Presidente posso solo essere contento. Quando raccomando ad ogni iscritto di lavorare e spendersi per l’associazionismo è proprio perché sono convinto che, insieme, le soddisfazioni arrivano. Il 18 luglio sarà un gran bel giorno per noi. Vi aspettiamo" dichiara il presidente Maresca.

Insieme concludono: “Ringraziamo il direttivo della Sezione di Torre Annunziata che è un rullo compressore. Ogni successo perché parte dal gruppo ed a loro dobbiamo tanto perché sono per noi fondamentali così come lo sono tutti i past che ci aiutano in ogni modo”.

All'evento saranno attesi numerosi colleghi da tutta Italia, dall’intera Regione Campania oltre che le associazioni forensi e le Istituzioni presenti sul territorio.