“Siamo in continua e fortissima crescita - spiega il consigliere regionale della Campania - perché i cittadini si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ad Azione e al Terzo Polo persuasi da questo progetto moderato, liberale e riformista. Dopo la fase di start-up che ci ha visti celebrare congressi fondativi veri e partecipatissimi in tutto il territorio nazionale - continua il segretario regionale di Azione - è ora necessario aprirsi a tutte le energie che intendono contribuire alla crescita della più grande forza riformista e di governo del Paese. Abbiamo puntato su personalità di spessore, esperienza e competenza, privilegiando il criterio della massima rappresentatività territoriale in Campania. Da oggi siamo ancora più forti, autorevoli e radicati nelle nostre comunità. È da qui, dai problemi reali delle persone, dalle soluzioni concrete, dai sindaci, dagli amministratori locali, dall’associazionismo sociale e imprenditoriale che vogliamo partire per costruire, anche nel Mezzogiorno, una nuova classe dirigente che si candidi a governare il Paese”.

Azione vara la nuova segreteria in Campania e tra i nuovi componenti spiccano i nomi di Piero Sabbarese, attuale consigliere comunale di opposizione ad Ercolano, e Agnese Borrelli ex sindaco di Boscotrecase.

Azione vara la nuova segreteria in Campania e tra i nuovi componenti spiccano i nomi di Piero Sabbarese, attuale consigliere comunale di opposizione ad Ercolano, e Agnese Borrelli ex sindaco di Boscotrecase.

L'annuncio di "nuovi esponenti dell’organismo dirigente campano" è stato formalizzato dal segretario regionale Giuseppe Sommese.

“Siamo in continua e fortissima crescita - spiega il consigliere regionale della Campania - perché i cittadini si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ad Azione e al Terzo Polo persuasi da questo progetto moderato, liberale e riformista. Dopo la fase di start-up che ci ha visti celebrare congressi fondativi veri e partecipatissimi in tutto il territorio nazionale - continua il segretario regionale di Azione - è ora necessario aprirsi a tutte le energie che intendono contribuire alla crescita della più grande forza riformista e di governo del Paese. Abbiamo puntato su personalità di spessore, esperienza e competenza, privilegiando il criterio della massima rappresentatività territoriale in Campania. Da oggi siamo ancora più forti, autorevoli e radicati nelle nostre comunità. È da qui, dai problemi reali delle persone, dalle soluzioni concrete, dai sindaci, dagli amministratori locali, dall’associazionismo sociale e imprenditoriale che vogliamo partire per costruire, anche nel Mezzogiorno, una nuova classe dirigente che si candidi a governare il Paese”. Buonajuto al Ministro Sangiuliano: “Portiamo ad Ercolano l’affresco appena rientrato dagli Usa” Per il sindaco: “Quell’opera appartiene alla nostra comunità è giusto che sia ammirata da tutti”

Tra i componenti della nuova segreteria regionale di Azione oltre ai già citati Sabbarese e Borrelli figurano Luigi Bosco, Rosario Ragosta, Felice Picariello e Domenico Gambacorta.