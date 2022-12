C - Sono ritenuti componenti della baby gang che la notte di giovedì scorso ha rapinato il gestore di un'area di servizio della Tangenziale di Napoli, i due giovani individuati dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale "Campania-Basilicata": si tratta di un ragazzo da qualche mese maggiorenne, nei confronti del quale è stato emesso un decreto di fermo, e di un complice che è stato invece denunciato.

Entrambi sono accusati di rapina pluriaggravata e porto illegale di arma da sparo. Il diciotteenne è indagato anche per il furto di una moto Benelli messo a segno dieci giorni fa in via Mergellina, a Napoli. Ieri l'autorità giudiziaria ha convalidato il fermo per il maggiorenne e disposto gli arresti domiciliari. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per identificare l'altro componente della banda e, soprattutto, per accertare se i giovani siano autori di altre rapine commesse con lo stesso "modus operandi".