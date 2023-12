Presentato il progetto della regione Campania per la riqualificazione della Costa Vesuviana. Nell’incontro di martedì 12 dicembre a Torre del Greco, il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, insieme al Capogruppo del PD Mario Casillo e la Vice Presidente del Consiglio regionale Loredana Raia , ha promosso questo ambizioso progetto di riqualificazione ad opera della regione, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Torre del Greco e destinato al tratto del costiero della città. “Quello della balneazione sembrava un sogno irrealizzabile – ha spiegato il consigliere regionale Mario Casillo -. Ancora oggi quando dico che entro il 2025 tutto il litorale tornerà balneabile nessuno ci crede – ha poi proseguito illustrando vari esempi su come a Castellamare, nel fiume Sarno, si siano già ottenuti dei risultati – Nella primavera del 2024, lo scarico di Villa Inglese, al confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco, verrà chiuso. I reflui di circa 30 mila cittadini che oggi scaricano a mare verranno collegati e andranno a finire nel depuratore di Castellamare. Il sogno a cui nessuno credeva, da qui a un anno e mezzo diventerà realtà”. De Luca poi ha proseguito sottolineando come per costituire un’economia della balneazione che può essere una miniera d’oro, serve la collaborazione di tutti i comuni, sia quelli costieri che quelli interni, andando a costruire anche collegamenti che arrivano sul Vesuvio e sfruttarlo turisticamente. “Nel progetto che abbiamo inviato a Roma due mesi fa, c’è il capitolo che riguarda l’assetto del territorio, protezione del territorio, ripascimento, che comprende i 70 milioni di euro che vale questo progetto. Fino a quando il governo non firmerà questo accordo noi siamo qui a perdere tempo” ha dichiarato il Presidente che ha poi concluso: “Questo perché voi possiate ricordare ai cittadini di Torre del Greco che stiamo aspettando che il Governo si decida a firmare l’accordo ed a trasferire alla regione questi fondi”. Le cifre a cui fa riferimento De Luca si aggirano attorno ai 6 miliardi euro, fondi nei quali sono compresi quelli per la realizzazione di questo progetto.

Le cifre a cui fa riferimento De Luca si aggirano attorno ai 6 miliardi euro, fondi nei quali sono compresi quelli per la realizzazione di questo progetto.