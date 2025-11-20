Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, interviene sul tema degli spazi pubblici e della qualità della vita nell’area di Torre Annunziata, del Miglio d’Oro e dei Comuni Vesuviani, definendolo “uno dei più grandi diritti negati ai cittadini”.

Secondo Bandecchi, è inaccettabile che il diritto al verde sia considerato un privilegio o un lusso: ogni cittadino, in ogni quartiere, deve per il candidato presidente poter avere aria, ombra, spazi puliti, sicuri e vivibili.

“Non si può pensare che in un territorio di questa densità sia normale vivere senza parchi di quartiere, senza aree gioco curate, senza un lungomare davvero fruibile. Gli abitanti di questa zona non possono essere cittadini di serie B.”

Per Bandecchi lo spazio pubblico non è un optional: è ciò che restituisce dignità a una comunità. “Le piazze, i giardini, i marciapiedi, l’illuminazione sono la forma più concreta di rispetto verso le persone. Sono i luoghi dove ci si incontra, si cresce, si vive. La politica li ha lasciati andare in malora, come se fossero un extra. Io dico il contrario: sono il minimo che ogni cittadino deve avere.”

Il candidato presidente elenca gli interventi indispensabili: “più aree gioco per i bambini; un lungomare che sia finalmente fruibile; un’illuminazione che garantisca sicurezza; manutenzione ordinaria e non episodica; marciapiedi percorribili; alberi e ombra dove oggi c’è solo cemento”.

Poi un grande programma per riportare qualità negli spazi pubblici dell’area vesuviana. “Voglio che ogni famiglia e ogni cittadino abbia vicino un piccolo parco di prossimità. Possiamo realizzarlo recuperando aree abbandonate e piantando alberi. Soprattutto, voglio che le nuove aree verdi siano presidiate: i vandali e chi distrugge la bellezza non devono più avere mano libera, non devono più tenere i cittadini prigionieri facendogli credere che un altro futuro non è possibile.”

“Questa è la Regione della Bellezza. Torre Annunziata, il Miglio d’Oro, i Comuni Vesuviani sono uno dei patrimoni più straordinari d’Italia. La Campania guidata restituirà bellezza a tutti, non solo a pochi. Non è un sogno: è un dovere verso chi vive qui ogni giorno.”