I ragazzi di coach Vecchione si impongono contro Vis Basket San Gennaro per 71-45 nel primo impegno

stagionale svoltosi nella tendostruttura di Palma Campania.

Gli ospiti iniziano subito col piede sull’acceleratore, vogliosi di far bene e divertirsi. Olmo e Violante (entrambi top scorer con 27 punti) trascinano la squadra al +11 alla fine dei primi 10’ (11-22). I padroni di casa non demordono e al rientro in campo piazzano un parziale di 12-4 che li riporta a -3.

Dura poco l’euforia dei ragazzi di coach Liquori grazie al solito Olmo e ad un’ottima prestazione di Esposito (classe

2010) che riportano gli ospiti nuovamente avanti di oltre dieci punti, chiudendo i primi 20’ di gioco sul

risultato di 23-38.

Seconda tempo della gara che non vede mai in dubbio il risultato finale, complici anche le buone prestazioni di Di Matteo, Annunziato, Leone e Panico. Al 30’ il risultato sul tabellone recita 39-56. Nell’ultimo periodo di gioco, gli ospiti giocano sulle onde dell’entusiasmo concedendo poco agli avversarsi e conquistando così i primi due punti della stagione. Risultato finale di 45-71.

"È stata una bella gara - commenta coach Vecchione - i ragazzi sono entrati concentrati in campo fin da subito e hanno tenuto ritmi alti per quasi 40' grazie soprattutto al lavoro del Prof. Fabbrizzi svolto in questo mese di preparazione. Siamo solo alla prima partita, ci aspetta un lungo percorso da qui alla fine, ma come si suol dire 'chi ben comincia, è a metà dell'opera'". Prossimo appuntamento domenica 20 novembre vs Tresana Basket.

Bene anche per l’under 17 Gold che nella prima gara casalinga del campionato conquista altri due punti proprio negli ultimi secondi del macht. Nel primo quarto nel quale gli ospiti di Monte di Procida mostrano subito le loro ottime qualità ma gli oplontini di coach Passeggia si danno la giusta carica e si portano avanti guidati da Vitiello, Palmieri e Betteghella. Tra fine del secondo quarto e l'inizio del terzo i torresi sembrano avere già la vittoria in pugno ma i montesi, mai domi, colmano rapidamente il distacco e riescono a conquistare un piccolo margine; tocca quindi ai ragazzi di casa dover colmare il gap e, alla sirena finale, il risultato dice parità.

Tempo supplementare! Nell’overtime partono subito forte gli ospiti, gli oplontini hanno fuori per falli Palmieri e

Scognamiglio, la situazione sembra davvero compromessa, ma senza demoralizzarsi, con un’ultima fiammata, i biancoblu riescono a rientrare: i tiri liberi di Mautone, dopo aver subito fallo in bonus, portano il Basketorre alla vittoria con un solo punto di distacco.

"Partita sudata, non è stata per nulla facile, forse l’abbiamo presa troppa sulla leggera, sicuramente cercheremo di non fare altrettanto con le prossime a seguire - le parole di coach Passeggia – in ogni casoci siamo tolti un’altra soddisfazione, speriamo di continuare così".

Prossimo impegno domenica contro il forte Sant’Anastasia, appuntamento alle 11.30 a San Sebastiano.