Al momento, le emissioni modellistiche indicano almeno 5 giorni con temperature sotto la media e anche fredde, dal 6 al 10 aprile, con qualche sorpresa bianca di nuovo in collina e con venti in sensibile rinforzo.

Da giovedì a sabato le temperature saliranno sotto la spinta dell'anticiclone africano e vivremo tre giorni in prevalenza soleggiati e miti. Da domenica mattina, invece, la seconda ondata di freddo colpirà il nostro Paese a iniziare dal Triveneto, per poi diffondersi come una macchia d'olio su tutto il Paese per più giorni.

Nelle prossime ore, questo primo passaggio freddo e instabile causerà ancora residue nevicate sulla dorsale appenninica e attiverà un flusso umido verso Piemonte e Valle d'Aosta dove sono attesi fiocchi bianchi sulle Alpi fino ai 1000 metri di quota. Il paesaggio sarà invernale in montagna, ma in pianura le temperature tenderanno a salire sensibilmente nei valori massimi. I venti sono previsti in attenuazione graduale.

Inizio di aprile segnato da un deciso saliscendi delle temperature. Qualche pioggia che lascerà spazio al Sole al Sud, prima di una nuova ondata di freddo nella prossima settimana. Il colpo di coda dell'inverno del primo aprile ha causato nevicate fino a 700 metri in Abruzzo, tempeste di vento, grandinate con piogge a tratti persistenti e si prevede l'arrivo di un'altra massa di aria fredda proveniente dall'Artico.

Nelle prossime ore, questo primo passaggio freddo e instabile causerà ancora residue nevicate sulla dorsale appenninica e attiverà un flusso umido verso Piemonte e Valle d'Aosta dove sono attesi fiocchi bianchi sulle Alpi fino ai 1000 metri di quota. Il paesaggio sarà invernale in montagna, ma in pianura le temperature tenderanno a salire sensibilmente nei valori massimi. I venti sono previsti in attenuazione graduale. Sole e caldo: sarà primavera per tutta la settimana In alcune zone si toccheranno i 17-20°C, da Nord a Sud con qualche pioggia sulle isole: le previsioni meteo

Nel dettaglio:

Mercoledì 2 aprile

Al Nord: molto nuvoloso con qualche fiocco sulle Alpi Occidentali, isolati rovesci altrove. Al Centro: instabile con qualche isolato rovescio poi migliora. Al Sud: rovesci poi migliora.

Giovedì 3 aprile

Al Nord: torna il sole ovunque. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: temporali su Appennini e zone adiacenti.

Venerdì 4 aprile

Al Nord: soleggiato e mite. Al Centro: tutto sole. Al Sud: locali temporali pomeridiani.

Tendenza: bel tempo fino a domenica mattina, poi nuova ondata di freddo.

