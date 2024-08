Lo rimpiangono in molti a Roma, se lo godono a Istanbul. Un avvio clamoroso per il centravanti di Torre Annunziata, che ha salutato la Lazio alla metà di luglio. Si tratta, tra l’altro, del gol più veloce della storia della Supercoppa turca. E si conferma il trend a cui Ciro aveva abituato i tifosi della sua vecchia squadra: alla prima stagionale, Immobile è una sentenza e gonfia sempre la rete.

Sono bastati solo 21 secondi a Ciro Immobile per segnare il suo primo goal in un match ufficiale con il Besiktas, nella Supercoppa turca contro il Galatasaray.

