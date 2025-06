"Scandalo immigrazione clandestina tra San Giuseppe Vesuviano e Nola, 45 arresti. "Ci troviamo davanti a un'organizzazione criminale che in modo sistematico stava approfittando di un'opportunità, non dico ci fosse una falla normativa ma delle facilitazioni". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, illustrando l'indagine della Polizia di Stato e della Dda, grazie alla quale è stata sgominata una organizzazione che favoriva l'immigrazione clandestina, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se l'indagine avrebbe potuto anche dare indicazioni alla politica per modificare alcune norme.

La banda, grazie ai cosiddetti "click-day" e utilizzando gli spid di imprenditori compiacenti, avrebbe gestito ben 40mila domande sulle quali ora sono in corso degli accertamenti.

"Spesso semplificazione significa facilitazione per i criminali", ha sottolineato Gratteri che lodando lo snellimento delle procedure farraginose ha voluto anche ricordare che semplificando si possono anche creare: "spazi per i criminali che ne approfittano".

In carcere. Vincenzo Sangiovanni, Aniello Annunziata, Gaetano Cola, Roberto Lombardo, Autilia Miranda, Gennaro Maturo, Mario Casillo, Gennaro Esposito, Santolo Di Genua, Mohammad Towhid ‘Kamal’, Nicola Mariano Boccia.

Arreari domiciliari. Melanie Seeber, Rosita Catapano, Giuseppe Menzione, Ripon Abudr Razzak, Saiful Md, Fabrizione Cerrone, Guglielmo Acciarino, Giustino Grimaldi, Massimo Centomani, Mario Nippoli, Nunzio Sangiovanni, Ashaduz Zaman, Fazlul Karim, Vittorio Malfettone, Maria Polisi, Marco Mohammed, Rasel Ali Mir, Domenico La Manna, Rafique Sheikh, Giuseppe Sohave Mohammed, Guido Albano.