"Se non lo fermano mi aggredirà", blogger denuncia il suo ex.

Donna vittima di stalking dopo una relazione durata 17 anni.

"Sono nel panico, se non lo fermano mi aggredisce, ne sono convinta". Ad esprimere tutta la sua preoccupazione è una giovane blogger che vive in Campania, diventata vittima di stalking dopo la fine di una relazione "tossica" durata ben 17 anni, finita male lo scorso dicembre. La donna, dopo avere presentato una denuncia in Procura, a Napoli, in ansia per i rischi a cui è esposta lei, la sua famiglia e addirittura il suo avvocato (l'altra sera anche il legale è finito nel mirino dell'uomo), adesso chiede un intervento celere nei confronti del suo ex per evitare il peggio. "Non mi fermerò mai, - scrive sui social l'uomo - può anche scendere il padreterno dal cielo o venire chiunque, io non dimentico... ti distruggerò a te e chi ti difende". Parole cariche d'odio che hanno fatto sprofondare la ragazza ulteriormente nel panico. Nella denuncia presentata gli inquirenti, la ragazza si dice in ansia anche per il suo ex, ormai trasformatosi in uno stalker, che di recente ha tentato di uccidersi. E, oltre a chiedere aiuto per sé, alle forze dell'ordine chiede aiuto anche per lui.

"La fine della relazione lo ha fortemente scosso", scrive, e la situazione è stata anche amplificata "...da una forte depressione..." che lo ha portato ad assumere, dal gennaio scorso, "...un comportamento gravemente autolesionista e ossessivo". "Credo sia opportuno che il legislatore introduca, nei casi maggiormente preoccupanti, il braccialetto elettronico in via preventiva", dice il penalista Sergio Pisani, legale della ragazza, "da applicare all'indagato in caso di sufficienti indizi di reato".

"Purtroppo - conclude l'avvocato - i provvedimenti spesso giungono quando ormai è troppo tardi". Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della IV sezione ("fasce deboli") della Procura di Napoli che ha convocato e ascoltato la blogger.